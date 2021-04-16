Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 09:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:55
Общество
Киберспорт против футбола: опасна ли страсть к видеоиграм? Колонка Алексея Игонина
09:52
Общество
Ведьма Полынь опровергла слухи о проклятии шоу «Последний герой»
09:51
Происшествия
Женщина достала ружье деда и прострелила голову собутыльнику под Ульяновском
09:49
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская призналась, что не была счастлива в браке
09:49
Общество
Прибывших из Турции и Танзании туристов предложили дважды тестировать на коронавирус
09:49
Политика
Зеленский заявил о необходимости наращивать турпоток украинцев в Турцию
09:47
Общество
Милов и Соболь могут стать фигурантами новых уголовных дел о клевете в адрес Пригожина
09:46
Общество
Жена Михаила Ефремова впервые навестила его в колонии
09:46
Армия
В ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле окраин Донецка
09:45
Экономика
«Запутались в проводах»: зачем Прибалтика хочет выйти из энергокольца БРЭЛЛ
09:44
Спорт
Япония рассчитывает провести безопасную Олимпиаду
09:42
Армия
Снайперы ЗВО отработали стрельбу по целям на дальних расстояниях
09:39
Происшествия
На Камчатке осудят отца, по вине которого мальчик упал с высоты и умер
09:32
Экономика
Курс доллара незначительно вырос на открытии торгов Мосбиржи
09:29
Видео
Зеленский агитирует отдыхать в Турции. События дня. ФАН-ТВ
09:28
Политика
Байден заявил о введении режима ЧС в сфере нацбезопасности
09:24
Спорт
Сборную России по MMA сформируют после первенства страны в Прикамье
09:21
Россия
Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии апреля
09:19
Происшествия
Прокуратура начала проверку после пропажи мальчика под Новосибирском
09:18
Общество
Теплая и ветреная погода ожидается в Петербурге в пятницу
Все новости
Женщина достала ружье деда и прострелила голову собутыльнику под Ульяновском
pxhere.com
Происшествия

Женщина достала ружье деда и прострелила голову собутыльнику под Ульяновском

Безработная 41-летняя жительница Кузоватовского района предстанет перед судом за убийство. Обвиняемая одним выстрелом убила приятеля в селе Малая Борла.

Ульяновск, 16 апреля. Безработная 41-летняя жительница Кузоватовского района предстанет перед судом за убийство. Обвиняемая одним выстрелом убила приятеля в селе Малая Борла.

Пьяная сельчанка, разозлившись на гостя, достала ружье, оставшееся от деда, из-под кровати и выстрелила в голову жертвы, рассказали в СУ СКР по Ульяновской области.

В результате мужчина получил серьезные ранения и погиб. Ему было 37 лет. Злоумышленницу сразу же заключили под стражу. В беседе с правоохранителями она пояснила, что держала оружие под кроватью «на всякий случай». Это был однозарядный нарезной охотничий карабин «ТОЗ-16».

Браконьер из Приморья может отправиться в тюрьму на 10 месяцев за случайное убийство человека на охоте, сообщала Deita. Мужчина принял за животное местного жителя и выстрелил в него, от огнестрельной раны человек скончался.

убийство ружье ульяновская область
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Женщина достала ружье деда и прострелила голову собутыльнику под Ульяновском
Рейтинг@Mail.ru