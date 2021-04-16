Женщина достала ружье деда и прострелила голову собутыльнику под Ульяновском

Ульяновск, 16 апреля. Безработная 41-летняя жительница Кузоватовского района предстанет перед судом за убийство. Обвиняемая одним выстрелом убила приятеля в селе Малая Борла.

Пьяная сельчанка, разозлившись на гостя, достала ружье, оставшееся от деда, из-под кровати и выстрелила в голову жертвы, рассказали в СУ СКР по Ульяновской области.

В результате мужчина получил серьезные ранения и погиб. Ему было 37 лет. Злоумышленницу сразу же заключили под стражу. В беседе с правоохранителями она пояснила, что держала оружие под кроватью «на всякий случай». Это был однозарядный нарезной охотничий карабин «ТОЗ-16».

Браконьер из Приморья может отправиться в тюрьму на 10 месяцев за случайное убийство человека на охоте, сообщала Deita. Мужчина принял за животное местного жителя и выстрелил в него, от огнестрельной раны человек скончался.