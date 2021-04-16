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Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская призналась, что не была счастлива в браке
Пресс-служба Comedy Club
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская призналась, что не была счастлива в браке

Экс-участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская впервые рассказала о браке с иорданцем Раедом Бани и раскрыла причину их развода.

Москва, 16 апреля. Экс-участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская впервые рассказала о браке с иорданцем Раедом Бани и раскрыла причину их развода.

Юмористка и певица познакомилась с Бани в социальных сетях. Ангарская отправилась к возлюбленному. Их отношения быстро развивались и в итоге привели к свадьбе. Влюбленные поженились 6 ноября 2013 года.

По признанию звезды Comedy Woman, она хотела выйти замуж один раз и навсегда, но ее супруг сильно изменился после свадьбы. Он стал деспотичным, постоянно унижал Ангарскую и не давал ей развиваться творчески. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Судьба человека».

«Мой супруг превратился в тирана, и я не могла в этом больше существовать: развиваться, работать, быть счастливой женщиной и хорошей матерью. Я его очень сильно любила, когда я писала заявление на развод, у меня лились слезы градом», — призналась певица.

Пресс-служба Comedy Club  / 

Развод был инициирован Ангарской. Она отметила, что никто из них не был влюблен в кого-либо еще. Причина разрыва кроется в неоправданной ревности и тирании Бани, который, по словам звезды, мог разбудить ее посреди ночи и начать выяснять отношения.

Сейчас артистка встречается с другим мужчиной, однако выходить замуж еще раз пока не торопится. В браке с Бани она родила сына Давида, которому осенью исполнится шесть лет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Ангарская принимала участие в шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» в Занзибаре, где во время съемок пострадала от укуса диких грызунов. К счастью, травма пальца не привела к серьезным последствиям для организма.

развод ангарская comedy woman
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