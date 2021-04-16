Прибывших из Турции и Танзании туристов предложили дважды тестировать на коронавирус

Москва, 16 апреля. Роспотребнадзор предложил обязать россиян, которые вернутся из Турции и Танзании до 1 мая 2021 года, сдать второй ПЦР-тест на коронавирус.

Сделать это будет необходимо в течение пяти дней после прибытия на территорию РФ. Соответствующий проект постановления ведомства опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно проекту, данное требование не распространяется на членов экипажей самолетов, которые выполняют перевозку. Прибывающим из этих стран необходимо также повторно предоставлять сведения о результатах лабораторного исследования на COVID-19 на портале «Госуслуги», заполнив форму.

Решение ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией вступило в силу 15 апреля. Как стало известно, компания «Аэрофлот» планирует увеличить в два раза число перевозок в Египет.