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Прибывших из Турции и Танзании туристов предложили дважды тестировать на коронавирус
pixabay.com
Общество

Прибывших из Турции и Танзании туристов предложили дважды тестировать на коронавирус

Роспотребнадзор предложил обязать россиян, которые вернутся из Турции и Танзании до 1 мая 2021 года, сдать второй ПЦР-тест на коронавирус.

Москва, 16 апреля. Роспотребнадзор предложил обязать россиян, которые вернутся из Турции и Танзании до 1 мая 2021 года, сдать второй ПЦР-тест на коронавирус.

Сделать это будет необходимо в течение пяти дней после прибытия на территорию РФ. Соответствующий проект постановления ведомства опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно проекту, данное требование не распространяется на членов экипажей самолетов, которые выполняют перевозку. Прибывающим из этих стран необходимо также повторно предоставлять сведения о результатах лабораторного исследования на COVID-19 на портале «Госуслуги», заполнив форму.

Решение ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией вступило в силу 15 апреля. Как стало известно, компания «Аэрофлот» планирует увеличить в два раза число перевозок в Египет.

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