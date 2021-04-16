Жители Саратова равнодушно проехались в трамвае с дымящимся полом

Саратов, 16 апреля. Пассажиры маршрута №11 равнодушно проехались в трамвае с дымящимся полом. Ранее жители города уже не раз жаловались на состояние трамвайного парка.

«Нет ничего удивительного, трамваи у нас очень старенькие. Раз водитель не реагировал, значит, никакой опасности для пассажиров не было. Конечно, после завершения маршрута вагон осмотрели механики, у нас с этим строго. Поводов для беспокойства нет», — рассказал корреспонденту ФАН водитель трамвая, пожелавший остаться неназванным.

Ранее Саратов получил в подарок от Москвы 30 поддержанных трамваев. Вагоны по желанию жителей города перекрасили в желтый цвет.