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Зеленский заявил о необходимости наращивать турпоток украинцев в Турцию
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины
Политика

Зеленский заявил о необходимости наращивать турпоток украинцев в Турцию

Туристический поток граждан Украины в Турцию необходимо наращивать на фоне приостановки Россией авиасообщения с этой страной, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Киев, 16 апреля. Туристический поток граждан Украины в Турцию необходимо наращивать на фоне приостановки Россией авиасообщения с этой страной, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом глава государства рассказал во время визита в Турцию. По словам Зеленского, он обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос создания благоприятных условий для взаимного туризма.

«Мы с ним (президентом Турции — Прим. ред.) говорим об особых условиях для украинского и турецкого туриста. Говорим о том, чтобы можно было увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции. Особенно сейчас, я думаю, мы должны поддерживать друг друга. Он поддерживает нас, нашу независимость и суверенитет», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что глава Украины собирается провести трехсторонние переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по ситуации в Донбассе.

Украина турция зеленский
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