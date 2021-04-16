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Милов и Соболь могут стать фигурантами новых уголовных дел о клевете в адрес Пригожина
ТАСС  /  Михаил Метцель
Общество

Милов и Соболь могут стать фигурантами новых уголовных дел о клевете в адрес Пригожина

Юридическая служба компании «Конкорд» дала оценку высказываниям соратников Алексея Навального Владимира Милова и Любови Соболь о предпринимателе Евгении Пригожине.

Санкт-Петербург, 16 апреля. Юридическая служба компании «Конкорд» дала оценку высказываниям соратников Алексея Навального Владимира Милова и Любови Соболь о предпринимателе Евгении Пригожине.

Заявления проверялись на предмет наличия в них порочащих сведений о бизнесмене.

«Специалисты заключили, что в исследованных публикациях есть все основания для обращения в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовных дел, так как эти материалы содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 128.1 УК РФ «Клевета»», — говорится в сообщении пресс-службы «Конкорда».

Известно, что соответствующие заявления будут подготовлены и поданы в правоохранительные органы РФ в ближайшее время.

«Напоминаем, что 30 марта 2020 года было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела №12101450129000158 по аналогичному заявлению Евгения Викторовича Пригожина в отношении Леонида Волкова по факту совершения преступления по части 5 статьи 128.1 УК РФ «Клевета»», — говорится в сообщении.

Prt Scr vk.com  / Пресс-служба компании «Конкорд»

В начале недели стало известно, что бизнесмен Евгений Пригожин выиграл иск о защите чести, достоинства и деловой репутации у Владимира Милова. Теперь соратник Навального обязан выплатить бизнесмену 350 тыс. рублей.

Евгений Пригожин милов соболь
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