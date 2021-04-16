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Жена Михаила Ефремова впервые навестила его в колонии
Кадр из фильма «Generation П»
Общество

Жена Михаила Ефремова впервые навестила его в колонии

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов смог встретиться с женой в колонии впервые с момента начала отбывания наказания.

Белгород, 16 апреля. Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов смог встретиться с женой в колонии впервые с момента начала отбывания наказания.

Артист находится в исправительном учреждении под Белгородом уже почти полгода. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Ефремову все это время не разрешали свидания с родными. Поддерживать связь с близкими людьми он мог только с помощью писем или по телефону.

Однако теперь посещения в колонии разрешили, и супруга Ефремова, актриса Софья Кругликова, наконец смогла навестить его. В феврале артиста возили в Москву для участия в следственных действиях, и он рассчитывал увидеться с женой в СИЗО, но не успел, так как его отправили обратно в Белгородскую область.

Агентство городских новостей Москва  / Андрей Никеричев

В ближайшее время к актеру приедут его адвокаты, чтобы подписать и подать кассационную жалобу. Условия содержания в колонии Ефремова устраивают.

«Насколько мне известно, со здоровьем у него проблем нет, все хорошо. Работает, но есть и свободное время, в целом жизнь там в человеческих условиях», — сообщил «СтарХиту» представитель артиста Петр Хархорин.

Михаила Ефремова подозревали в неверности жене — предполагается, что у него была связь с актрисой Дарьей Белоусовой. Артистка собирается отсудить более 300 тысяч рублей у хозяйки квартиры, из которой ее выселили после смертельного ДТП с участием актера.

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