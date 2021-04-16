В ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле окраин Донецка

Донецк, 16 апреля. Военнослужащие ВСУ открыли огонь по Донецку из крупнокалиберных минометов, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Инцидент был зафиксирован в 08:35 по московскому времени. В направлении здания «Вольво-Центра» на окраине Донецка было выпущено две мины калибра 120 миллиметров. Украинская сторона отказалась подтверждать удар по Донецкой Народной Республике.

Дополнительные меры по прекращению огня в Донбассе вступили в силу 27 июля 2020 года. Пункты документа запрещают разведывательно-диверсионные действия, применение артиллерии, удары при помощи беспилотников, размещение вооружения и боеприпасов в жилых районах. Договор был подписан представителями ЛДНР и Украины.

В Донецке ранее при обстреле был убит мужчина, по факту его гибели было возбуждено уголовное дело. Он погиб в результате массированного обстрела Донецка из минометов, передает «Царьград».