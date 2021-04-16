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«Запутались в проводах»: зачем Прибалтика хочет выйти из энергокольца БРЭЛЛ
Невские Новости  /  Петр Мелихов
Экономика

«Запутались в проводах»: зачем Прибалтика хочет выйти из энергокольца БРЭЛЛ

Балтийские страны стремятся изменить свою энергетическую политику, чтобы отказаться от российских поставок и наладить сообщение с Европой. Такое решение может повлечь издержки.

Рига, 16 апреля. Балтийские страны стремятся изменить свою энергетическую политику, чтобы отказаться от российских поставок и наладить сообщение с Европой. Такое решение может повлечь издержки.

Трансграничные линии электропередач (ЛЭП) между Белоруссией и Литвой были отключены 8 и 11 апреля. В те же дни Латвия без предупреждения остановила импорт электричества из России. Отечественные эксперты утверждают, что технической необходимости в этом не было. Латвийский системный оператор отказался отвечать на вопросы прессы, пишут «Известия».

Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва входили в общую энергосистему, названную БРЭЛЛ (по первым буквам стран-участниц). Это энергокольцо сложилось в советское время. После того как социалистический блок перестал существовать, политические разногласия стали препятствовать работе энергосистемы.

Центр энергетической безопасности НАТО в 2017 году презентовал доклад о том, как рискованно странам Балтии находиться в зависимости от российских поставок. После этого Эстония, Литва и Латвия стали согласовывать с Евросоюзом план синхронизации своих энергетических сетей.

Такое решение является исключительно политическим, страны несут только экономические издержки. Если для жителей европейской части России 8 апреля цена электричества снизилась на 1%, то в Литве выросла на 8%. В пересчете на рубли соотношение цен за мегаватт-час России и Литвы выглядит как 1,37 тыс. к 4,7 тыс.

В Евросоюзе тем временем испытывают новые способы генерации электроэнергии.

Латвия эстония литва прибалтика электричество энергетика брэлл
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