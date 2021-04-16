Япония рассчитывает провести безопасную Олимпиаду

Токио, 16 апреля. Правительство Японии намерено избежать отмены летних Олимпийских игр в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Министр Японии Тамае Марукава, ответственная за проведение летних Олимпийских игр в Токио, заявила, что организаторы примут все необходимые меры безопасности, чтобы избежать отмены турнира. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции. Марукава отреагировала на заявление генерального секретаря правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи, который до этого допустил возможность отмены Олимпиады.

«Я воспринимаю это заявление как побуждение. Мы будем работать над реализацией безопасной и надежной Олимпиады, чтобы этого не произошло», — подчеркнула она.

Летние Олимпийские игры, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа. На турнире не смогут присутствовать иностранные болельщики.

Ранее в Москве презентовали форму сборной России для Олимпиады в Токио. Вся одежда для спортсменов из РФ выполнена в «футуристическом» стиле.