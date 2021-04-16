Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 09:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:55
Общество
Киберспорт против футбола: опасна ли страсть к видеоиграм? Колонка Алексея Игонина
09:52
Общество
Ведьма Полынь опровергла слухи о проклятии шоу «Последний герой»
09:51
Происшествия
Женщина достала ружье деда и прострелила голову собутыльнику под Ульяновском
09:49
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская призналась, что не была счастлива в браке
09:49
Общество
Прибывших из Турции и Танзании туристов предложили дважды тестировать на коронавирус
09:49
Политика
Зеленский заявил о необходимости наращивать турпоток украинцев в Турцию
09:47
Общество
Милов и Соболь могут стать фигурантами новых уголовных дел о клевете в адрес Пригожина
09:46
Общество
Жена Михаила Ефремова впервые навестила его в колонии
09:46
Армия
В ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле окраин Донецка
09:45
Экономика
«Запутались в проводах»: зачем Прибалтика хочет выйти из энергокольца БРЭЛЛ
09:44
Спорт
Япония рассчитывает провести безопасную Олимпиаду
09:42
Армия
Снайперы ЗВО отработали стрельбу по целям на дальних расстояниях
09:39
Происшествия
На Камчатке осудят отца, по вине которого мальчик упал с высоты и умер
09:32
Экономика
Курс доллара незначительно вырос на открытии торгов Мосбиржи
09:29
Видео
Зеленский агитирует отдыхать в Турции. События дня. ФАН-ТВ
09:28
Политика
Байден заявил о введении режима ЧС в сфере нацбезопасности
09:24
Спорт
Сборную России по MMA сформируют после первенства страны в Прикамье
09:21
Россия
Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии апреля
09:19
Происшествия
Прокуратура начала проверку после пропажи мальчика под Новосибирском
09:18
Общество
Теплая и ветреная погода ожидается в Петербурге в пятницу
Все новости
Япония рассчитывает провести безопасную Олимпиаду
Global Look Press  /  Stanislav Kogiku
Спорт

Япония рассчитывает провести безопасную Олимпиаду

Правительство Японии намерено избежать отмены летних Олимпийских игр в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Токио, 16 апреля. Правительство Японии намерено избежать отмены летних Олимпийских игр в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Министр Японии Тамае Марукава, ответственная за проведение летних Олимпийских игр в Токио, заявила, что организаторы примут все необходимые меры безопасности, чтобы избежать отмены турнира. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции. Марукава отреагировала на заявление генерального секретаря правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи, который до этого допустил возможность отмены Олимпиады.

«Я воспринимаю это заявление как побуждение. Мы будем работать над реализацией безопасной и надежной Олимпиады, чтобы этого не произошло», — подчеркнула она.

Летние Олимпийские игры, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа. На турнире не смогут присутствовать иностранные болельщики.

Ранее в Москве презентовали форму сборной России для Олимпиады в Токио. Вся одежда для спортсменов из РФ выполнена в «футуристическом» стиле.

япония безопасность спорт токио ои-2020
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Спорт / Япония рассчитывает провести безопасную Олимпиаду
Рейтинг@Mail.ru