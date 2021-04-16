Снайперы ЗВО отработали стрельбу по целям на дальних расстояниях

Москва, 16 апреля. Курсанты центра снайпинга Западного военного округа (ЗВО) отработали стрельбу по мишеням на дальних расстояниях. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Огонь велся по мишеням на удалении до 1300 метров. Личный состав выполнил нормативы по занятию необорудованных позиций для стрельбы, определению базовых данных для начала огневой подготовки, маскировке на различных типах местности. Учения проходили на полигоне в Ленинградской области.

Для выполнения задач применялись различные снайперские винтовки. Среди них были СВ-98 (калибр 7,62 мм), крупнокалиберные АСВК «Корд», а также бесшумные ВСС «Винторез».

Под Челябинском ранее стартовал конкурс Армейских международных игр «Снайперский рубеж», в котором приняли участие военнослужащие Центрального военного округа. Россия проводит различные учения, в том числе и морские. Так, в Черное море были направлены 15 кораблей Каспийской флотилии, передает «Царьград».