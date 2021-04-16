На Камчатке осудят отца, по вине которого мальчик упал с высоты и умер

Петропавловск-Камчатский, 16 апреля. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 36-летнего мужчины, по вине которого погиб его сын, упав с балкона второго этажа.

Трагедия произошла в сентябре 2020 года в Петропавловске-Камчатском. Обвиняемый, находившись в состоянии опьянения, взял на руки годовалого ребенка, вышел с ним на балкон и поставил на подоконник. Отвлекшись, он не удержал малыша. Тот выпал из окна на тротуар.

В результате пострадавший получил серьезные травмы, от которых через три недели скончался в больнице. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело направлено в городской суд. Максимальное наказание по статье — два года лишения свободы.

Похожая история произошла в Подольске. Полуторагодовалый малыш выпал с четвертого этажа многоквартирного дома и выжил. В отношении 33-летней матери проводится проверка, сообщал ФАН.