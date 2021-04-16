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Курс доллара незначительно вырос на открытии торгов Мосбиржи
Федеральное агентство новостей
Экономика

Курс доллара незначительно вырос на открытии торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 09:36
Стоимость российской валюты колеблется по отношению к доллару и евро утром в пятницу, как стало известно из информации Московской биржи.

Москва, 16 апреля. Стоимость российской валюты колеблется по отношению к доллару и евро утром в пятницу, как стало известно из информации Московской биржи.

В первые минуты торгов 16 апреля российская валюта отмечала некоторое укрепление: к доллару рубль дорожал на 1 копейку, а к евро — на 3 копейки.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 7:11 по московскому времени увеличивался на 13 копеек, достигая отметки в 76,46 рубля. Курс европейской валюты также рос: подорожав на 11 копеек, евро достигал отметки в 91,47 рубля.

«Рубль в пятницу утром незначительно колеблется к доллару и евро на стабильно дорогой нефти», — пишет «Прайм».

Стоимость нефти Brent увеличивается в начале торгового дня до 66,97 доллара за баррель (+0,04%). Финансовые аналитики объясняют, что черное золото накануне резко пробило отметку в 65 долларов за баррель впервые с 18 марта. Теперь нефть приближается в отметке в 67 долларов, сообщает Федеральное агентство новостей.

доллар рубль евро
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