Байден заявил о введении режима ЧС в сфере нацбезопасности

Вашингтон, 16 апреля. Президент США Джо Байден издал указ о национальной чрезвычайной ситуации из-за «угрозы» со стороны России. Об этом свидетельствует письмо главы государства конгрессу.

Американский лидер уверен, что некоторые «пагубные шаги» Правительства РФ представляют угрозу для Вашингтона. Байден объявил о режиме ЧС в сфере нацбезопасности, который может повлечь за собой введение санкций. Президент США ранее подписал указ об ограничительных антироссийских мерах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что ответ на американские санкции будет объявлен в ближайшее время.