Почему нельзя запрещать цирк с животными: мифы и факты. Колонка Эдгарда Запашного

Почему нельзя запрещать цирки? Точнее — почему нельзя запрещать цирки с животными?

Нет, не потому что это моя жизнь.

Нет, не потому что это моя профессия.

Нет, не потому что я отношусь к этому виду искусства как к способу выживания для цирков. Нет.

Я это утверждаю только потому, что являюсь профессионалом, человеком, который досконально разобрался в этом вопросе.

Вокруг цирка очень много мифов.

Вокруг общения человека с животным очень много мифов.

Давайте разбираться. И начнем с простого вопроса: что такое дрессура?

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

Что такое дрессура

Для меня дрессура — это воспитание. А как мы все знаем, воспитывать ребенка можно по-разному: кто-то это делает жесткими методами, кто-то — излишне мягкими. Любые перегибы всегда ведут к негативу. Но вовремя наказать ребенка может только хороший родитель. А что значит вовремя? Это значит, что ребенок сделает выводы, а когда вырастет — скажет папе и маме спасибо за то, что объяснили ему, что такое хорошо, а что такое плохо.

Наказание — это не обязательно физическое насилие. Наказание может быть разным. Вы игнорируете свою собаку — для нее это тоже наказание. Не даете ей вкусняшку, даже при том, что вы ее покормили, — и это тоже для нее наказание. Вы не побегали с собакой по улице, а просто ее выгуляли — и это тоже наказание, потому что она не получила заряд энергии, не пообщалась с вами столько, сколько хотела.

Я привожу элементарные примеры, чтобы вы смогли прочувствовать это на своих домашних ситуациях. И таких примеров очень много.

Если мы запрещаем цирки — значит надо остро ставить вопрос о факте дрессуры как таковой, потому что дрессировать служебную собаку — это использовать те же методы, которые использует хороший дрессировщик в современном цирке.

Чтобы человек сел на лошадь, ее тоже надо объездить. И лошади в какой-то момент может не понравиться, что на нее кто-то садится, она может проявить агрессию, может сбросить седока, может его даже покалечить. Однако лошадей объезжают, и многие из нас пользуются этой услугой.

Это все и есть дрессура. Профессионал умеет правильно подбирать ключи к каждому животному, используя свои знания, навыки и квалификацию.

Невские Новости / Анастасия Борисенко

Мифы и их разоблачение

Так вот, насчет мифов о животных. Многие люди специально их создают, некоторые клепают их по собственной неграмотности. А потом все эти мифы сознательно используются для создания негативного образа дрессировщика, в частности артиста цирка. Приведу пример нескольких мифов и реальных фактов, а выводы делать вам самим.

Например, известный миф, что животных в цирке истязают так, что они умирают еще в рассвете сил. Однако факты говорят о другом: согласно статистике, хищные животные (тигры, львы, пантеры, ягуары, пумы и т. д.) в искусственных условиях живут в два, а то и в три раза дольше, чем прожили бы на воле.

Миф, что гармония природы — это сплошное счастье для животных, разбивается о факт, что только за последние 30 лет с нашей планеты полностью исчезли более 18 видов животных. Вот только некоторые из них:

— черный носорог (2013-й); — абингдонская слоновая черепаха (2012-й); — карибский тюлень-монах (2008-й); — речной дельфин бейджи (2007-й); — пиренейский козерог (2000-й); — яванский тигр (1994-й) и т. д.

Дальше не буду продолжать — список длинный.

Рассказы, что дрессура не бывает гуманной, прерываются одним вопросом:

«А как же косатки? Как дрессировать косаток?»

Насилием? Но как можно избивать многотонное животное, которое плавает в громадном бассейне? Использовать голод? Но ведь дрессировщик часто плавает вместе с этими крупными хищниками! Значит, есть другой способ, о котором радикально настроенные противники цирков не знают или специально умалчивают.

Многие неоднократно слышали утверждение, что диких животных вообще не должно быть в цирках. Тогда логично возникают вопрос: а белые тигры и белые львы? Дикими их назвать нельзя, так как это искусственно выведенная порода. Такие животные не выживают в природе по совокупности факторов (начиная от проблем с охотой и заканчивая проблемами с сородичами).

Лигры — это кто? Лев и тигр в природе не пересекаются, но в цирках и зоопарках бывают смешанные браки. И, если верно утверждение, что диких животных нельзя дрессировать, то белых тигров и лигров получается можно? Где тут логика?

Чем лошадь Пржевальского отличается от обыкновенной лошади, кроме внешних данных? Тем, что она, как и камышовый кот, все еще считается дикой породой! Но ведь и эта лошадь, и этот кот ничем не отличаются в своем умственном развитии от своих одомашненных сородичей и так же легко идут на контакт с человеком.

Так можно их дрессировать или нет?

circus.spb.ru /

Попробуйте задать простой вопрос человеку, который утверждает, что животное нужно только заставлять что-то делать, то есть принуждать и никак более:

«Почему собака приносит палку?»

Через длинную паузу он ответит:

«Наверное, ей это нравится?»

Так значит все-таки нравится! Значит то, что он только что транслировал, — уже неправда. Дальше этот воображаемый собеседник скажет:

«Так эта собака — домашняя!»

Не снижая темпа, задаем следующий вопрос:

«А кто ее сделал домашней?»

И тут же спросим:

«А дикая собака динго, изначально выросшая рядом с человеком (а затем вторично одичавшая), будет приносить палку или нет?»

К слову, в древнем Египте гепарды жили в домах вместе с людьми и фактически были одомашнены — так же, как в современной Индии слоны являются членами многих семей.

Но даже когда ты долго и убедительно разговариваешь с человеком, верящим во все эти мифы и их транслирующим, и ставишь его в тупик, ты все равно имеешь шансы быть непонятым. На мой взгляд, причина непонимания в том, что люди, ненавидящие цирк, просто эмоционально больны.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Почему львы иногда нападают на дрессировщиков?

Недавно моего коллегу порвал лев, напал со спины во время выступления в Китае. Ситуация понятная: во время периода спаривания львы не контролируют свои эмоции, опытному дрессировщику надо вовремя это почувствовать и просто на время освободить такое животное от работы — пускай перебесится.

Так вот, лев напал и, если бы не вбежавший ассистент, скорее всего, хищник убил бы дрессировщика. Думаю, если бы это случилось, часть наших «зоозащитничков» (я намеренно употребляю это слово в кавычках, к реальной зоозащите это все не имеет отношения) наверняка бы обрадовалась…

После просмотра видео с нападением я предложил своему коллеге:

«Давай выложим в Сеть?»

Так вот, я получил отказ. Мой коллега мотивировал это тем, что такое видео несомненно вызовет вал агрессивных комментариев на тему:

«Почему лев напал на своего хозяина?!»

Мой ответ был простой:

«Мы живем в такое время, что, даже если ты выложишь видео, как ты целуешь льва в пятую точку, ты все равно будешь обвинен в том, что этот лев якобы обколот кучей лекарств».

И последнее: запрещать всегда легко, а вот создать условия, при которых можно будет отделить «мух от котлет», то есть не давать возможность всяким проходимцам быть в профессии, — это и есть настоящая работа. Поэтому скажу прямо: если мы хотим навести в цирковой сфере порядок, надо начинать вводить для этой профессии лицензии!

А в завершение скажу: никогда нельзя формировать мнение о целой отрасли на штучных негативных примерах, тем более, что нарушений очень много во всех современных профессиях.

Поэтому, говоря о своей любимой профессии дрессировщика, которой я посвятил всю жизнь, готов ввести тег #адекватныхбольше.