Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии апреля

Москва, 16 апреля. Наиболее высокооплачиваемые вакансии на апрель в России назвали жителям страны. Рейтинг составили аналитики сервиса Superjob.

Самыми высокооплачиваемыми оказались должности, которые относятся к высшему и среднему звену. Также высокую заработную плату предлагают сотрудникам в сфере программирования. Привлекательными являются условия для работников по продажам.

Топ специальностей с высокой заработной платой составили должности инженера и врача. В частности в Казани, Нижнем Новгороде и Омске. Самой высокооплачиваемой вакансией в Уфе стала ресторанная сфера. Высокие зарплаты предлагают рабочим с квалификацией в Красноярске и Новосибирске.

До этого сообщалось, что Минтруда РФ намерен вернуться к показателям 2019 года на рынке труда в России. Реализовывать план будут в ближайшие восемь месяцев.