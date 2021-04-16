Прокуратура начала проверку после пропажи мальчика под Новосибирском

Новосибирск, 16 апреля. К поискам шестилетнего ребенка в городе Обь присоединилась прокуратура. Предположительно, мальчик пропал после прогулки со сверстниками возле реки Власиха.

В Следственном комитете выяснили, что мальчик пропал тогда, когда все дети стали расходиться по домам. Он шел с велосипедом к берегу реки за мячом, после этого его никто не видел. Спасатели нашли у водоема его велосипед.

После пропажи несовершеннолетнего на место, где его последний раз видели, выезжали правоохранители, спасатели, следователи, представители надзорных органов. В настоящее время исследован берег реки и ее русло в районе исчезновения ребенка. На место происшествия также выезжали заместитель прокурора Новосибирской области Михаил Аскеров и прокурор города Обь Игорь Власов.

Сотрудники полиции занимаются поисками пожилого мужчины, который собирался ехать на дачу и бесследно исчез, сообщал ФАН. О пропаже пенсионера заявил его сын.