Астролог рассказала, какой знак зодиака встретит свою любовь до конца апреля

Венера, планета-покровитель любовных отношений, творчества и красоты, перешла в знак Овна, а значит, в сфере партнерства появится много энергии, которая привнесет больше прямоты, решительности и откровенных разговоров. Стоит быть аккуратными в словах и поступках, избегать критики, даже если вы уверены в своей правоте. Об этом в комментарии ФАН рассказала астролог Елена Данилова.

Овен

Венера в доме личности: пришло время заняться собой и своим творчеством, можно рассчитывать на поддержку второй половинки. Новые навыки и проекты принесут свои плоды.

Телец

Время расставить все точки над «i», но будьте снисходительны, если не готовы к расставанию. Оставайтесь честным прежде всего с собой. Уединение и спокойная обстановка помогут принять правильное решение.

Близнецы

Будьте открыты и внимательны к окружению. Возможно возобновление старых связей, или приятные знакомства из прошлого принесут свои плоды. Не рубите с плеча, вы же не знаете, какая именно встреча станет судьбоносной.

Из личного архива Елены Даниловой /

Рак

Ваша весна принесет нотки творчества и любви в работу, возможно, кто-то из коллег заявит о своих чувствах к вам. Присмотритесь и не делайте поспешных выводов.

Лев

Честность и решительность помогут поймать удачу за хвост. Не стесняйтесь своих чувств, фортуна повернулась к вам лицом. Путешествия по воде пойдут вам на пользу.

Дева

Время трансформаций и выхода на новый уровень. Это может быть болезненно и неприятно, но верьте в лучшее и будьте благодарны за опыт.

Весы

Вас ждут новые отношения и партнерства. Если вы уже давно встречаетесь, возможно, пришло время оформить официально свой союз. Будьте открыты к переменам, но не наседайте на партнера.

Скорпион

Творчество и креативность помогут почувствовать себя на своем месте. Энергии много, поэтому не время лежать и ждать у моря погоды, действуйте.

Федеральное агентство новостей /

Стрелец

Приятные встречи и знакомства, но помните, что решительные действия и напор не всегда оправданы. Наблюдайте и принимайте обдуманные решения.

Козерог

Энергии сулят переезд или ремонт. Радуйтесь, это привнесет свежести в ваши отношения. Обустраивайте свой дом, чтобы всем было в нем комфортно.

Водолей

Романтика командировок и случайных знакомств наполнят вашу жизнь новыми красками. Проявляйтесь и соглашайтесь на неожиданные приключения.

Рыбы

Балуйте своих женщин, это окупится сторицей. Добавьте творчества в свой финансовый план. Совместные покупки или открытие накопительного счета пойдут на пользу отношениям.