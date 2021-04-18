Какие мультфильмы можно показывать детям? Колонка Алексея Игонина

В прошлой колонке мы с вами обсуждали компьютерные игры и киберспорт, и я решил немного развить эту тему, но уже не как спортсмен и политик, а как отец маленького ребенка. Расскажу, как я в своей семье решаю проблему увлечения нынешних детей (в том числе совсем малышей) интернетом и западными мультфильмами.

У меня дома, естественно, вокруг этого идет борьба: я строго контролирую время, которое моя трехлетняя дочь может поводить в интернете либо у телевизора. Естественно, пока ребенок маленький, это проще. Но я вполне осознаю, что, чем старше она будет становиться, тем труднее мне будет бороться с соцсетями и телевизором за ее внимание.

Что касается просмотра мультфильмов, тут у меня тоже строгий подход. В выходные — 20 минут утром и 20 минут вечером. По будням — 20 минут вечером перед сном. При этом формально мультфильмы она выбирает в интернете сама, но я стараюсь аккуратно ненавязчиво влиять на ее выбор. Если дать ребенку в столь раннем возрасте бесконтрольно рыться в интернете, даже в поисках мультфильмов, последствия могут быть не самые хорошие. Стараюсь такие вещи не пускать на самотек.

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Советское против современного?

Недавно меня спросили, как я отношусь к тому, что некоторые родители сознательно ограничивают своих детей в просмотре современных мультфильмов, не только западных, но и новых российских, в пользу старых советских мультиков, на которых мы все росли.

Знаете, я не сторонник такого подхода. Многое из того, что мы смотрели или даже читали в детстве, на мой взгляд, сегодня устарело. Это касается не только мультфильмов, но даже известных детских книг. Некоторые из них, например, содержат сцены жестокости, тяжелые для маленьких детей. Например, когда я читаю дочке сказку Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха», я всегда заменяю слова про Комарика, где он «подлетает к Пауку, саблю вынимает и ему на всем скаку голову срубает». Это же сказка, она рассчитана на детей с двух лет, зачем же такая жестокость? По-моему, это неправильно.

Это касается и наших любимых советских мультфильмов, там есть многое, не слишком подходящее для современных детей. Но дело не только в этом. Не стоит ограничивать кругозор современного ребенка исключительно советской классикой, как бы хороша она ни была. Да, мне нравятся старые советские мультфильмы, они настоящие, рисованные, глазу они очень приятны. Но советские мультфильмы, к сожалению, заметно отстали от современных требований по темпу, по подаче, по красочности наконец.

Сегодня жизнь убыстряется, становится динамичнее, ярче, и, на мой взгляд, современные дети должны соответствовать нынешним реалиям. Ребенок ведь живет в социуме, он не должен отставать от своих сверстников. Да, жизнь становится стремительнее, в какой-то степени агрессивнее, и, нравится нам это или нет, мы должны готовить наших детей к этой жизни.