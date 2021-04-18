Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 12:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:19
Экономика
В России снизились обороты продаж в сфере развлечений
12:19
Политика
Джо Байден поменял отношение к России за два месяца правления
12:19
Общество
Названы памятники, которые россияне потребовали снести
12:18
Армия
Военкор Стешин рассказал о культурной жизни Донбасса в полувоенный период
12:14
Общество
Сирот в РФ могут начать регистрировать в местных администрациях до выделения жилья
12:07
Общество
Синоптик предупредил москвичей о барической «яме»
12:07
Весь мир
«Армия заставит сидеть дома»: Болсонару раскритиковал Аргентину борьбу с коронавирусом
12:06
Общество
Синоптики спрогнозировали возвращение осенней погоды в Москву
12:06
Происшествия
Погибшие в ДТП в Новочеркасске подростки были трезвы
12:00
Общество
Какие мультфильмы можно показывать детям? Колонка Алексея Игонина
11:57
Экономика
Штат Вашингтон утвердил закон об ограничениях для автомобилей с ДВС
11:56
Политика
Аналитик Рудяков рассказал, с кем Зеленский может побороться за президентское кресло
11:55
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова призналась, что состоит в новых отношениях
11:54
Происшествия
Начальник ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому провалился в воду и погиб
11:53
Шоу-бизнес
Галкин похвастался пластическими импровизациями дочери
11:53
Весь мир
Похищение египтян и отчетность о нефтяных доходах — что произошло в Ливии 17 апреля
11:51
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова показала нежное фото и восхитила поклонников
11:51
Происшествия
Аэропорт в ЯНАО заплатит штраф за использование незарегистрированной техники
11:49
Шоу-бизнес
Я всех своих детей обожаю одинаково: Валерий Меладзе высказался о наследниках
11:47
Шоу-бизнес
Анна Седокова поделилась естественным фото после душа
Все новости
Какие мультфильмы можно показывать детям? Колонка Алексея Игонина
Федеральное агентство новостей  / 
Общество

Какие мультфильмы можно показывать детям? Колонка Алексея Игонина

Нужно ли ограничивать маленьких детей в пользовании интернетом и разрешать им смотреть только старые советские мультфильмы?

В прошлой колонке мы с вами обсуждали компьютерные игры и киберспорт, и я решил немного развить эту тему, но уже не как спортсмен и политик, а как отец маленького ребенка. Расскажу, как я в своей семье решаю проблему увлечения нынешних детей (в том числе совсем малышей) интернетом и западными мультфильмами.

У меня дома, естественно, вокруг этого идет борьба: я строго контролирую время, которое моя трехлетняя дочь может поводить в интернете либо у телевизора. Естественно, пока ребенок маленький, это проще. Но я вполне осознаю, что, чем старше она будет становиться, тем труднее мне будет бороться с соцсетями и телевизором за ее внимание.

Что касается просмотра мультфильмов, тут у меня тоже строгий подход. В выходные — 20 минут утром и 20 минут вечером. По будням — 20 минут вечером перед сном. При этом формально мультфильмы она выбирает в интернете сама, но я стараюсь аккуратно ненавязчиво влиять на ее выбор. Если дать ребенку в столь раннем возрасте бесконтрольно рыться в интернете, даже в поисках мультфильмов, последствия могут быть не самые хорошие. Стараюсь такие вещи не пускать на самотек.

Советское против современного?
 / 

Советское против современного?

Недавно меня спросили, как я отношусь к тому, что некоторые родители сознательно ограничивают своих детей в просмотре современных мультфильмов, не только западных, но и новых российских, в пользу старых советских мультиков, на которых мы все росли.

Знаете, я не сторонник такого подхода. Многое из того, что мы смотрели или даже читали в детстве, на мой взгляд, сегодня устарело. Это касается не только мультфильмов, но даже известных детских книг. Некоторые из них, например, содержат сцены жестокости, тяжелые для маленьких детей. Например, когда я читаю дочке сказку Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха», я всегда заменяю слова про Комарика, где он «подлетает к Пауку, саблю вынимает и ему на всем скаку голову срубает». Это же сказка, она рассчитана на детей с двух лет, зачем же такая жестокость? По-моему, это неправильно.

Это касается и наших любимых советских мультфильмов, там есть многое, не слишком подходящее для современных детей. Но дело не только в этом. Не стоит ограничивать кругозор современного ребенка исключительно советской классикой, как бы хороша она ни была. Да, мне нравятся старые советские мультфильмы, они настоящие, рисованные, глазу они очень приятны. Но советские мультфильмы, к сожалению, заметно отстали от современных требований по темпу, по подаче, по красочности наконец.

Сегодня жизнь убыстряется, становится динамичнее, ярче, и, на мой взгляд, современные дети должны соответствовать нынешним реалиям. Ребенок ведь живет в социуме, он не должен отставать от своих сверстников. Да, жизнь становится стремительнее, в какой-то степени агрессивнее, и, нравится нам это или нет, мы должны готовить наших детей к этой жизни.

интернет мультфильмы алексей игонин
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Новости партнеров
Все новости / Общество / Какие мультфильмы можно показывать детям? Колонка Алексея Игонина
Рейтинг@Mail.ru