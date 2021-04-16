Перечислены случаи отчуждения жилья без владельца

Москва, 16 апреля. Существуют законные и незаконные способы, когда к владельцу жилья могут подселить чужаков. Об этом рассказал адвокат Олег Сухов.

Эксперт указал, что законным отчуждением квартиры без участника хозяина недвижимости являются продажа по доверенности и реализация жилья на торгах, например за долги.

При этом есть масса незаконных способов, на которые стоит обратить внимание. Например, сделки по отмененным и поддельным доверенностям. Зачастую мошенники используют для своих махинаций стариков, алкоголиков, наркоманов и психически нездоровых лиц, которые, как правило, до последние не понимают, что лишились недвижимости и продолжают верить, что являются хозяевами жилья.

«Все сделки по отчуждению квартиры без ведома и воли собственника можно оспорить в суде. По окончании судебного разбирательства, суд вернет жилье законному владельцу», — подчеркнул Сухов в разговоре с агентством «Прайм».

Недавно адвокат Дарья Морозова рассказала о тонкостях на рынке недвижимости. В частности, она разъяснила, чем отличаются апартаменты от квартиры.