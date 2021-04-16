Ведьма Полынь опровергла слухи о проклятии шоу «Последний герой»

Проклятия, накладываемые на телепроекты, нацелены на то, чтобы сделать эти шоу убыточными, поэтому не угрожают жизням непосредственных участников. Об этом в беседе с ФАН рассказала ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Эксперт прокомментировала слухи о том, что сломанные судьбы многих участников телевизионного проекта «Последний герой» могут указывать на то, что передача проклята.

«Одно дело, когда снимается некий фильм, где артисты исполняют роли и проигрывают какие-то нехорошие сюжеты, вживаются во все это и, соответственно, притягивают к себе определенный негатив в реальной жизни. В случае же, например, телевизионных шоу, даже если на эти проекты наводится порча, чтобы они не развивались и заглохли, его участники при этом не подвергаются удару. Упор делается на финансовую составляющую, чтобы создание передачи стало невыгодным», — сообщила специалист.

Алена Полынь отметила, что в таких случаях гораздо уместнее списывать все не на мистику, а на закон больших чисел.

«Что касается негатива в жизни непосредственных участников проекта, то мы можем заметить, что когда в одном месте собирается не просто три человека, а большое число людей, то впоследствии чем больше судеб мы попробуем отследить, тем больше позитивных и негативных событий там увидим. Кто-то начинает искать причины, например, в проекте, где они вместе находились», — пояснила собеседница ФАН.

instagram.com / @posledniy__geroy

В заключение она заверила, что в таких ситуациях судьбы простых людей не представляют интереса для злоумышленников.

«В худшем случае могут пострадать продюсеры, режиссеры шоу, но никак не участники», — резюмировала ведьма.

Ранее Алена Полынь объяснила, зачем шаманы превращаются в животных.