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Ведьма Полынь опровергла слухи о проклятии шоу «Последний герой»
фото из личного архива Алены Полынь  / 
Общество

Ведьма Полынь опровергла слухи о проклятии шоу «Последний герой»

По словам ведьмы, даже если шоу действительно проклято, это может угрожать лишь его создателям.

Проклятия, накладываемые на телепроекты, нацелены на то, чтобы сделать эти шоу убыточными, поэтому не угрожают жизням непосредственных участников. Об этом в беседе с ФАН рассказала ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Эксперт прокомментировала слухи о том, что сломанные судьбы многих участников телевизионного проекта «Последний герой» могут указывать на то, что передача проклята.

«Одно дело, когда снимается некий фильм, где артисты исполняют роли и проигрывают какие-то нехорошие сюжеты, вживаются во все это и, соответственно, притягивают к себе определенный негатив в реальной жизни. В случае же, например, телевизионных шоу, даже если на эти проекты наводится порча, чтобы они не развивались и заглохли, его участники при этом не подвергаются удару. Упор делается на финансовую составляющую, чтобы создание передачи стало невыгодным», — сообщила специалист.

Алена Полынь отметила, что в таких случаях гораздо уместнее списывать все не на мистику, а на закон больших чисел.

«Что касается негатива в жизни непосредственных участников проекта, то мы можем заметить, что когда в одном месте собирается не просто три человека, а большое число людей, то впоследствии чем больше судеб мы попробуем отследить, тем больше позитивных и негативных событий там увидим. Кто-то начинает искать причины, например, в проекте, где они вместе находились», — пояснила собеседница ФАН.

Ведьма Полынь опровергла слухи о проклятии шоу «Последний герой»
instagram.com  / @posledniy__geroy

В заключение она заверила, что в таких ситуациях судьбы простых людей не представляют интереса для злоумышленников.

«В худшем случае могут пострадать продюсеры, режиссеры шоу, но никак не участники», — резюмировала ведьма.

Ранее Алена Полынь объяснила, зачем шаманы превращаются в животных.

последний герой полынь
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