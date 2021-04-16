Минюст США инициировал проверку российских компаний

Вашингтон, 16 апреля. Американский Минюст проверяет «десятки» российских компаний на предмет «потенциальных» угроз цепям поставок фирм США, передает Reuters.

Процесс проверки находится на начальных этапах. По данным агентства, сейчас идет первый этап анализа того, что «нужно внимательно изучить». Специалисты ведомства будут рассматривать «известную связь между конкретной компанией и российской разведкой». Они намерены установить, представляет ли организация риски для США.

Заявление было опубликовано почти сразу же после введения новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона. Так, ограничения коснулись юридические лица и компании РФ из-за приписываемого Москве «вмешательства» в американские выборы.

Однако введенные рестрикции не способны навредить российской стороны, считают специалисты. Так, глава Сбербанка Герман Греф отметил, что РФ умеет быстро адаптироваться к новым условиям на фоне постоянного введения санкций.