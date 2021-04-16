На Украине растет число заразившихся COVID-19

Киев, 16 апреля. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил данные о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в стране. Он указал, что за сутки зафиксировано 17 479 заболевших.

«Заболели 709 детей и 378 медработников. Количество инфицированных с начала пандемии достигло 1 921 244, — говорится в сообщении. — За прошедшие сутки зарегистрировано 438 летальных случаев, всего — 39 096», — написал чиновник на своей странице в Facebook.

Абсолютный рекорд заражений COVID-19 весной 2021 года был зарегистрирован на Украине 2 апреля. В этот день инфекция была подтверждена почти у 20 тысяч украинцев, 433 из них умерли. Мэр Киева Виталий Кличко тогда сообщал о закрытии школ и детских садов и очередном переводе ресторанов и кафе на работу навынос и доставку.

Максим Степанов отметил точное количество зарегистрированных случаев COVID-19 по состоянию на 2 апреля — 19 893. По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, наибольшее число заразившихся за одни сутки с начала пандемии ранее было зарегистрировано 26 марта (18 132 заболевших).

«19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 апреля 2021 года. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника», — написал министр здравоохранения.

Всего на Украине с начала пандемии заболели 1 750 630 человек, из них 33 679 скончались, а 1 333 370 человек выздоровели. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Ранее сообщалось, как предназначенные врачам деньги решили пустить на Украине на вакцины от COVID-19.