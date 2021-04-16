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Киберспорт против футбола: опасна ли страсть к видеоиграм? Колонка Алексея Игонина
Федеральное агентство новостей  / 
Общество

Киберспорт против футбола: опасна ли страсть к видеоиграм? Колонка Алексея Игонина

Россия занимает лидирующие позиции по охвату населения киберспортом, а русский язык — второй по популярности среди киберспортсменов.

Поговорим сегодня о таком явлении, как киберспорт (индивидуальные или командные соревнования на основе видеоигр), который в России признан официальным видом спорта. В связи с активным проникновением видеоигр в нашу жизнь и с их бешеной популярностью среди подростков у многих возникает обоснованная тревога. Мне иногда задают вопрос: не вытеснит ли киберспорт рано или поздно настоящие спортивные соревнования? Не отвадят ли видеоигры детей и подростков от занятий тем же футболом? Вопрос кажется простым только на первый взгляд.

Лично у меня есть достаточно много отрицательных примеров, когда люди, в том числе молодые, чрезмерно увлекались компьютерными играми. У некоторых это была настоящая страсть, от которой страдали другие сферы жизни. Признаюсь, я сам с интересом отношусь к компьютерным играм, но все-таки считаю, что они должны занимать достаточно ограниченное время в жизни. Однако как это регулировать, не знаю, и вообще, сильно сомневаюсь, что эта сфера всерьез поддается регулированию.

Большой киберспорт

Что касается большого киберспорта, тут ситуация принципиально другая. Это полноценный вид спорта, который, если и не вытеснит полностью большой спорт, то, во всяком случае, явно его потеснит. Да, футбол или хоккей никакой киберспорт заменить не в состоянии, но там, где речь идет о серьезных достижениях и больших деньгах, отрасль развивается по всем законам большого спорта.

Сегодня в нашей стране киберспорт уже достаточно широко распространен. Напомню, еще в начале двухтысячных Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта. В 2016 году киберспорт был включен в реестр официальных видов спорта РФ, у нас есть Федерация компьютерного спорта России.

Во времена пандемии COVID-19 популярность киберспорта серьезно выросла вместе с взрывным ростом всего рынка компьютерных игр. Ведь 90% времени готовиться к соревнованиям по киберспорту можно дома — не отходя от своего компьютера. Так что развитию киберспорта пандемия даже способствовала, но вот здоровья у игроков вряд ли прибавилось. Однако тут следует признать — большой спорт — это чаще всего не про здоровье. Я достаточно много общался с чемпионом Европы и мира в одной из дисциплин киберспорта, когда у нас, в Ленинградской области проходил турнир. Он рассказывал, что перед соревнованиями они обычно тренируются по 12–14 часов в день, и все это время у монитора компьютера. Какое уж тут здоровье! Он все это понимает, но он уже профессионал в этом и, как и в большом спорте, готов ради результата жертвовать здоровьем.

Киберспорт против футбола: опасна ли страсть к видеоиграм? Колонка Алексея Игонина
Федеральное агентство новостей  / 

Как быть родителям, если у подростка страсть к видеоиграм

Родителям следует внимательно следить, насколько серьезно ребенок увлечен компьютерными играми, чтобы понять, воспринимает ли он это как будущую профессию. Увлеченность ребенка чем бы то ни было — это важно, это может действительно определить его будущее. Это может быть и футбол, и музыка, в этом ряду сегодня и компьютерные игры. Если увлечение серьезно, родителям, конечно, стоит поддерживать своего ребенка, в том числе вкладываться в это материально. Без этого, как известно, в спорте, в том числе в киберспорте, на серьезные успехи рассчитывать трудно.

Но при этом желательно реально оценивать, насколько это увлечение у ребенка надолго и есть ли у него соответствующие способности. Кроме того, родителям талантливых детей, которые увлечены киберспортом, стоит взвешивать все риски этого увлечения для здоровья. Тем не менее нельзя не признать, что киберспорт — это спорт XXI века. Сегодня Россия занимает лидирующие позиции по охвату населения киберспортом, а русский язык — второй по популярности среди киберспортсменов после английского. Так что все серьезно.

Данные на начало 2019 года
Федеральное агентство новостей  / 

компьютерные игры киберспорт алексей игонин
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