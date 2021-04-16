Ветераны ВОВ получили средства на улучшение жилищных условий в Приморье

Владивосток, 16 апреля. Свидетельства на выплату средств для улучшение жилищных условий получили четыре ветеранские семьи в Приморье. Об этом заявило Министерство труда и социальной политики региона.

Двое из получателей являются участниками Великой Отечественной войны, другие — вдовы участников. Они стояли в очереди на начало года. Еще две вдовы фронтовиков встали на очередь в этом году, сообщается на официальном сайте Приморского района. В ведомстве заявили, что работа по обеспечению жильем граждан этой категории идет строго по плану.

«Мы отправили заявку на дополнительное финансирование. Как только средства поступят в краевой бюджет, очередники этого года получат свидетельства на выплату», — сказала министр Светлана Красицкая.

Недавно губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о перевыполненных на три процента показателях проекта «Демография». По его словам, за 2020 год он составил 41%.