«Аэрофлот» расширит перевозки в Египет после закрытия Турции

Москва, 16 апреля. Компания «Аэрофлот» намерена увеличить в два раза число перевозок в Египет. Расширение рейсов запланировано на 26 апреля.

На направление Москва — Каир будут поставлены широкофюзеляжные самолеты, что позволит увеличить количество посадочных мест почти вдвое, до 8,5 тысячи в месяц. Таким образом авиакомпания рассчитывает удовлетворить спрос россиян на египетское направление на фоне приостановки авиасообщения с Турцией.

«Если регуляторы примут соответствующие решения, мы будем готовы возобновить полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Платежеспособный спрос есть, поэтому «Аэрофлот» заинтересован в выполнении этих рейсов», — сообщил СМИ заместитель гендиректора группы по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов.

«Аэрофлот» является единственным российским перевозчиков, который осуществляет полеты между Москвой и Каиром.