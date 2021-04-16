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Анастасия Макеева резко ответила на обвинения в развале чужой семьи
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева резко ответила на обвинения в развале чужой семьи

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 08:50
Актриса Анастасия Макеева публично обратилась к своим хейтерам, которые осудили ее за развал чужой семьи. Она поставила на место злопыхателей.

Москва, 16 апреля. Актриса Анастасия Макеева публично обратилась к своим хейтерам, которые осудили ее за развал чужой семьи. Она поставила на место злопыхателей.

Звезда долго скрывала свою личную жизнь, но когда приоткрыла завесу тайны, на нее обрушился шквал критики. Ее отношения с женатым мужчиной, за которого она собирается выйти замуж, стали предметом бурных дискуссий. Пользователи обвинили Макееву в развале чужой семьи. Артистка не выдержала и ответила ненавистникам дерзким постом на своей странице в соцсети Instagram.

Анастасия Макеева резко ответила на обвинения в развале чужой семьи
instagram.com  / @makeevan

«Как сказала госпожа Рубальская, — я ж ведьма! Так что тысячу раз подумайте, стоит ли ведьме такое писать. Короче, шутки в сторону, теперь серьезно. Свое мнение обо мне вы можете оставить при себе. Моя жизнь от вашего лая не изменится, а вот себе воздух вы попортите. Я не обязана быть для вас хорошей или плохой. Безгрешные вы мои судьи!» — резко написала артистка в Instagram.

Поклонники поддержали Макееву, но высказали опасение, что ее избранник может с ней поступить так же, как и с экс-возлюбленной.

Скандальная история любви Макеевой и ее жениха Романа Малькова активно обсуждается в Сети. Законная жена мужчины просит не втягивать в это дело их детей.

отношения личная жизнь макеева
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