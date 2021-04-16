ЦБ России лишил лицензии финансовую организацию «Интерпромбанк»

Москва, 16 апреля. Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческой организации «Интерпромбанк», сообщается на официальном портале организации.

Банк России принял такое решение по причине нарушения «Интерпромбанком» федеральных законов и нормативных актов. Известно, что в отношении организации в течение последнего года вводились ограничительные меры по привлечению средств вкладчиков.

Также Центробанк аннулировал лицензию у «Нейвы». Об этом стало известно в пятницу, 16 апреля.