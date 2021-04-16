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Новые фельдшерско-акушерские пункты готовятся к открытию в Приморье
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Общество

Новые фельдшерско-акушерские пункты готовятся к открытию в Приморье

Семь новых медицинских центров прошли проверку лицензирования деятельности и открылись в Приморье в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Владивосток, 16 апреля. Семь новых медицинских центров прошли проверку лицензирования деятельности и открылись в Приморье в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории получают санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора о соответствии помещений санитарным правила и нормам, заявили в министерстве здравоохранения Приморского края.

«Каждый объект подключен к электрической сети, системе водоснабжения и водоотведения, в помещениях установлено новое оборудование, закуплены медицинские инструменты, мебель», — рассказали в ведомстве.

Также в учреждения уже трудоустроены сотрудники. В селах Полевое, Урожайное Лесозаводского городского округа и поселке Таежный Надеждинского района ФАП уже прошли лицензирование. С 27 апреля начинается прием пациентов в фельдшерско-акушерских пунктах Степное и Тарасовка Михайловского района, сообщается на официальном сайте Приморья.

Всего с начала года в роддомах Приморья появились на свет 4 342 новорожденных. В ЗАГСе региона рассказали о необычных именах, которые дают малышам в 2021 году.

приморье минздрав фап
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