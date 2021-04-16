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Зеленский агитирует отдыхать в Турции. События дня. ФАН-ТВ
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины
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Зеленский агитирует отдыхать в Турции. События дня. ФАН-ТВ

Польша высылает российских дипломатов. РФ приостановила авиасообщение с Британией. Зеленский призвал украинцев отдыхать в Турции.

Польша высылает российских дипломатов

Польша объявила о высылке трех российских дипломатов. Так Варшава вслед за Британией выразила солидарность с решением Вашингтона ввести новые санкции против Москвы. Имена персон нон-грата пока не озвучены. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что Польша старается не отставать от США в антироссийской риторике, углубляя пропасть в отношениях между нашими странами. Россия, по словам парламентария, ответит на недружественный жест европейского соседа в соответствии с дипломатической практикой.

Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией

Зеленский агитирует отдыхать в Турции. События дня. ФАН-ТВ
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 подтвердил приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня включительно. Ранее о продлении временного запрета на полеты между нашими странами сообщили в Росавиации. Причиной стал новый штамм коронавируса. Мутацию выявили в Британии в начале марта. Ученые признали британский вариант ковида более смертоносным.

Зеленский призвал украинцев отдыхать в Турции вместо россиян

Зеленский агитирует отдыхать в Турции. События дня. ФАН-ТВ
president.gov.ua  / Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский призвал соотечественников отдыхать в Турции вместо россиян и таким образом поддержать туристическую мекку. Соответствующее видеообращение опубликовано на странице офиса Зеленского в Facebook. По словам украинского лидера, в ходе недавнего визита в Стамбул глава государства обсудил с президентом Эрдоганом вопрос создания благоприятных условий для взаимного туризма. Россия официально приостановила полеты в Турцию с 15 апреля в связи с новым всплеском пандемии коронавируса.

В России начали строить первый завод по производству ударных дронов

Зеленский агитирует отдыхать в Турции. События дня. ФАН-ТВ
unsplash.com  / Adam Nieścioruk

Компания «Кронштадт» начала строительство первого в России специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов. В пресс-службе производителя заявили о рекордных сроках сдачи объекта — запуск запланирован уже на ноябрь этого года. Новое производство позволит закрыть потребности в беспилотниках «Иноходец» как со стороны Минобороны, так и других заказчиков. Также «Кронштадт» разрабатывает беспилотный комплекс группового применения «Молния» и тяжелые ударные аппараты «Гром».
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