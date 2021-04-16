Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 66

ФАН представляет 66-й выпуск рейтинга СМИ, активно раскручивающих антироссийскую повестку. В этом выпуске: Россия стала лидером по избыточной смертности в период пандемии, «ВКонтакте» заблокировала официальную страницу ФСИН за сбор пожертвований, российские чиновники готовятся к посланию президента России Владимира Путина в «секретном бункере». Подробнее об этих вбросах — в нашем материале.

Итоги недели

Никаких серьезных изменений за неделю не произошло. Издание «Эхо Москвы» (57 текстов антироссийской направленности) сохранило себе первое место. «МБХ медиа» (53 текста), связанное с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, удерживает вторую строчку. Третье место — «Новая газета» (47 текстов).

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Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Избыточная смертность

Этот вброс запустило американское издание The New York Times. Так, западные СМИ утверждают, что Россия по росту избыточной смертности в период пандемии якобы опережает Европу и Соединенные Штаты. При этом издание якобы ссылается на данные Росстата.

Этот вброс активно подхватили антироссийские издания «МБХ медиа» и «Эхо Москвы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в правдивости этой информации.

«Я не знаю, как они руководствуются Росстатом, Росстат не предоставляет данные по Соединенным Штатам Америки и по другим странам. <…> Не знаю, на основе каких критериев это издание пришло к подобным заключениям», — заявил Дмитрий Песков.

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Блокировка ФСИН

В администрации «ВКонтакте» заявили о блокировке якобы официальной страницы ФСИН за сбор пожертвований. Именно с заголовками про официальный статус страницы антироссийские СМИ растиражировали данный вброс.

Однако Федеральная служба исполнения наказаний России опровергла информацию о том, что заблокированная в социальной сети «ВКонтакте» страница имеет к ней какое-либо отношение. В ведомстве подчеркнули, что никогда не регистрировали свою официальную страницу в данной социальной сети.

При этом ранее ведомство не раз направляло в администрацию социальной сети письма с просьбой удалить страницу.

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Секретный бункер

Как и с первым вбросом, его запустило западное СМИ. По утверждению Bloomberg, подготовка к посланию Владимира Путина парламенту (запланировано на 21 апреля) настолько засекречена, что ведется в высокотехнологичном подвальном «бункере», который расположен через Москву-реку от здания правительства.

Дмитрий Песков опроверг домыслы западных СМИ.

«Что касается послания, то оно готовится не в секретном месте, оно готовится в Кремле. В процессе подготовки активно участвуют самые разные экспертные подразделения, в том числе члены кабинета министров. Никакого секрета здесь нет», — рассказал Песков.

Он добавил, что напротив Белого дома через реку — никакой не бункер и никакой не секретный, а комплекс гостиницы «Украина».

«Это не бункер, это тот самый координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале. <…> Он абсолютно не секретный, там бывает огромное количество экспертов, представители бизнеса, государственная власть, депутаты и так далее. Тут опять не попали», — добавил Песков.

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Мнение экспертов

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что коронавирус уже больше года остается в центре внимания всех ведущих СМИ мира. Пандемия стала фактором геополитики, а коронавирусная статистика — аргументом политиков и крупнейших корпораций.

«Для Запада сложилась крайне неудобная ситуация. Китай жесткими тоталитарными методами предотвратил распространение коронавируса, а Россия, например, избежав крайних мер, максимально смягчила удар пандемии. Статистика, которой играют в The New York Times, призвана послужить лишь информационным оружием против России. В превышении смертности над показателями прошлых лет не было бы ничего подозрительного и без коронавируса», — пояснил Сергей Простаков.

Тем не менее, заметил эксперт, пандемия действительно нанесла тяжелый удар, отвлекая силы системы здравоохранения от других пациентов, провоцируя с помощью как раз недобросовестных медиа панику, которая отражается на психическом состоянии людей во время самоизоляции и карантина. Без учета этих факторов бессмысленно говорить о статистике. К тому же в этом году пандемия продолжается — полную картину можно будет увидеть лишь после ее окончания. А пока на Западе старательно пытаются отвлечь внимание от собственных проблем.

«Два других фейка можно даже отнести к разряду анекдотичных. Образ бункера широко распространен на Западе как место, где разные тираны вынашивают свои коварные планы. Даже пользующееся серьезной репутацией агентство Bloomberg не смогло пройти мимо возможности издать привлекательный для публики материал, выдав уже известный координационный правительственный центр за секретный подземный объект. В итоге получился фейк, который явно не красит Bloomberg», — добавил Сергей Простаков.

А в случае с «сообществом ФСИН» в сети «ВКонтакте», по мнению эксперта, вопросы возникают скорее к тому, как оно могло появиться и существовать, привлекая аудиторию и вводя ее в заблуждение. В итоге, когда администрация соцсети вполне справедливо заблокировала сообщество, на пустом месте возник инфоповод, претендующий на громкую новость.

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь заметил, что смертность в России действительно гораздо выше, чем была до пандемии. Но какой вывод можно из этого сделать? NYT сделала такой, какой ей больше всего хотелось.

«Между тем очевидно, что заявлять подобное можно лишь после глубокого исследования, учитывающего сразу множество факторов — методы и качество статистики в разных странах, экономические трудности, средний возраст населения и т. д. Например, самое многочисленное российское поколение (а это те, кто родился в 80-е годы) приближается к сорокалетнему возрасту, когда начинает расти мужская смертность — от самых разных причин. Наверняка это тоже может сыграть какую-то роль. В общем, в ситуации нужно разбираться гораздо серьезней. Другое дело, когда есть заготовленный ответ, под который нужно только подогнать «факты», — пояснил Юрий Голубь.

Комментируя историю со страницей ФСИН, эксперт заметил, что эта некрасивая история в очередной раз показывает, что социальные сети — среда, в которой нужно вести себя очень осторожно. Какая-то страница зарегистрирована непонятно кем десять лет назад, а админы придают ей статус официальной, несмотря на обращения из ведомства.

«Могло быть что угодно — вплоть до милой шутки тех же заключенных, которые в последние годы так поднаторели в разных видах интернет-мошенничества. Еще один вывод — необходимость усиления контроля за соцсетями, которые уже давно превратились из невинного развлечения в важнейший политический, социальный и экономический фактор нашей жизни», — добавил публицист.

По его словам, иногда кажется, что мы возвращаемся в эпоху магического мышления. Загадочная пандемия открыла такое пространство для фантазий, что в них тонут здравый смысл и логика. По множеству YouTube-каналов стали вещать сказочники, повествующие о «мировом концлагере» и «электронном рабстве».