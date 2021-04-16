Российские военные перехватили американский самолет над Тихим океаном

Москва, 16 апреля. Истребитель МиГ-31 перехватил летевший к границе России разведывательный самолет США. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Приблизившейся к территории России целью оказался стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США. Отечественный истребитель поднялся над Тихим океаном, чтобы не допустить нарушения границ в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После того как «разведчик» удалился, МиГ-31 вернулся на авиабазу.

Российский МиГ-31 ранее уже перехватывал американский самолет-разведчик RC-135 над Тихим океаном. Действия истребителя заставили иностранное воздушное судно сменить курс.