Войну санкций между США и Россией обсудят в медиацентре «Патриот»

В пятницу, 16 апреля, в 11:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Чем ответит Россия на новые американские санкции».

Президент США Джо Байден выдал серию очередных противоречивых и нелогичных заявлений в отношении России. Он заявил, что «настало время для деэскалации в отношениях с Россией» и тут же ввел новые санкции в адрес РФ. При этом тот же Байден ранее приглашал президента России Владимира Путина на встречу, в ходе которой предлагал разрешить все накопившиеся противоречия.

Примечательно, что в формулировках указа Байдена, обвиняющих Россию, содержатся обвинения, которые прямо относятся к США: попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов в России, способствование злонамеренной кибер-деятельности против России и ее союзников и участие в ней, поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства, осуществление экстерриториальной деятельности против диссидентов или журналистов; подрывание безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности России, нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств.

Все эти пассажи совершенно очевидным образом относятся к США и их союзникам.

А после объявления санкций Байденом российского посла вызвали на беседу в МИД Польши и МИД Великобритании, где читали нотации и тоже объявляли санкции, уже дипломатические.

Как России следует отвечать на подобную агрессию?

Следует ли вообще разговаривать со столь непоследовательными политиками?

Не пора ли России действовать без оглядки на мнение коллективного Запада?

Есть ли у России ресурсы и возможности для развития без пресловутых западных инноваций? Пример решения проблемы с вакцинацией показывает, что есть — по крайней мере, в микробиологии.

Как Россия может прорвать информационную блокаду на Западе, донести правду до западного обывателя? И почему российские власти терпят ангажированные американские СМИ и платформы в Рунете?

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru