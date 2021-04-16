Приморские фермеры увеличили объемы посева в четыре раза

Владивосток, 16 апреля. Более 11 тысяч гектаров овса, пшеницы и ячменя посадили фермеры в Приморье. Кроме этого, сельхозпроизводителями было закрыто на полях более 27,3 тысячи гектаров влаги.

По данным министерства сельского хозяйства Приморского края, в засеве полей принимают участие почти все муниципалитеты региона. Аграрии наращивают темпы работы на полях, находясь на участках с утра до вечера. На данный момент засеяно 36% от плановых показателей, сообщает официальный сайт Приморья.

«Темпы посевной кампании по сравнению с прошлым годом увеличились в четыре раза. Сев ранних зерновых культур аграрии должны завершить в благоприятные агротехнические сроки», — сказали в министерстве.

Недавно губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о перевыполненных на 3% показателях национального проекта «Демография» в 2020 году.