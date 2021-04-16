Итоги премии «Хорошие новости России» подведут в медиацентре «Патриот»

В пятницу, 16 апреля, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Кто победил в премии «Хорошие новости России».

Завершен очередной этап большой премии «Хорошие новости России». На премию в шести номинациях претендовали несколько сотен журналистских коллективов со всей России, а выбирали претендентов сначала читатели ФАН путем прямого голосования, а затем свой выбор делало жюри.

Напомним, премия «Хорошие новости России» была учреждена, чтобы отметить талантливых журналистов из региональных СМИ и блогеров, продвигающих конструктивную повестку и позитивные новости о событиях, происходящих в нашей стране. Премия вручается дважды в год по пяти номинациям: «Общество и социальные проекты», «Герои современности», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации» и «Спорт». Также в рамках проекта жюри выбирает обладателя «Специального приза». Все лауреаты получают денежное поощрение в размере 100 000 рублей и приглашение на торжественную церемонию вручения, которая, по традиции, проходит в Санкт-Петербурге.

При отборе материалов в первую очередь учитываются эксклюзивность, подача, эмоциональная составляющая и направленность публикации на освещение хороших новостей. На суд читателей и жюри будут представлены статьи, репортажи, видеосюжеты и интервью.

В состав жюри конкурса вошли:

— Петр Толстой, телеведущий, заместитель председателя Госдумы РФ;

— Ольга Тимофеева, журналист, заместитель председателя Госдумы РФ;

— Маргарита Симоньян, журналист, главный редактор телеканала RT;

— Елена Драпеко, актриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре;

— Александр Малькевич, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ;

— Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома»;

— Федор Конюхов, путешественник, мореплаватель, писатель, художник;

— Олег Сирота, блогер, владелец фермерского хозяйства сыроварения.

В рамках эфира в 14:00 будут подведены итоги, представители жюри расскажут о своих мотивах, а победители и участники конкурса — о своих впечатлениях.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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