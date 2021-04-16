У нас не город, а свалка: власти Саратова призывают горожан выйти на уборку улиц

Саратов, 16 апреля. Мэр города Михаил Исаев призвал саратовцев выйти на уборку улиц в субботу. Апрель объявлен месяцем работ по благоустройству Саратова.

«Коммунальные службы проводят уборку центральных магистралей и тротуаров, осуществляют очистку и покраску световых опор и барьерных ограждений, готовят грунт к высадке цветов, кустарников и растений. Прогноз погоды благоволит и тому, чтобы субботнее утро посвятить работам по благоустройству. Приглашаю всех неравнодушных земляков выйти в свой двор, скверы, парки и принять участие в уборке нашего с вами города. Сделаем Саратов чистым и красивым вместе!» — написал Исаев в Instagram.

Волонтер Светлана Куликова рассказала корреспонденту ФАН, почему призывает земляков выполнить просьбу мэра. Женщина считает, что после зимы Саратов выглядит очень неприглядно.

«У нас сейчас не город, а свалка. Нынешняя зима особенно сильно ударила по внешнему виду, улицы утопают в мусоре и грязи. Я активная пенсионерка, сегодня будут ходить по подъездам и призывать всех выйти на субботник. Давайте очистим Саратов вместе, в конце концов, нам тут жить. На коммунальные службы надежды никакой», — отметила Светлана.

Ранее ФАН делал репортаж про инвалида, бесплатно убирающего саратовские улицы. Мужчина мечтает попасть на телевидение.