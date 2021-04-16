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Носорог «подставил» Неваляшку на шоу «Маска»
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Шоу-бизнес

Носорог «подставил» Неваляшку на шоу «Маска»

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 08:25
Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров поделился роликом с последнего выпуска передачи. В нем участник в костюме Носорога намекнул на личность другого персонажа.

Москва, 16 апреля. Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров поделился роликом с последнего выпуска передачи. В нем участник в костюме Носорога намекнул на личность другого персонажа.

Жюри проекта Регина Тодоренко и Филипп Киркоров условились на том, что в «Маске» осталась единственная женщина в костюме Змеи. Носорог задал резонный вопрос, мол, с чего бы они это взяли. Тогда звезды напряглись и посмотрели на участника перед собой.

«Есть у нас еще женщины», — рассмеялся Носорог.

Тогда жюри поняли, что речь может идти о Неваляшке, которую всегда считали мужчиной. Судьи считали, что в костюме скрывается достаточно крупный человек. И подозрения пали на юмориста Юрия Гальцева. После такой «подставы» участника телезвезды решили взять на заметку слова Носорога.

Носорог «подставил» Неваляшку на шоу «Маска»
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Напряжение на шоу «Маска» растет с каждым выпуском, так как участников становится все меньше. Телеведущая Регина Тодоренко случайно рассекретила личность Кролика за кулисами шоу «Импровизация». Но является ли юморист Арсений Попов действительно участником проекта, зрители узнают совсем скоро.

шоу носорог маска
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