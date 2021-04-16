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Глава Сбербанка раскрыл влияние новых санкций США на экономику России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Политика

Глава Сбербанка раскрыл влияние новых санкций США на экономику России

Введенные США санкции неспособны нанести серьезный вред экономике России, которая уже давно научилась быстро адаптироваться к новым условиям, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Москва, 16 апреля. Введенные США санкции неспособны нанести серьезный вред экономике России, которая уже давно научилась быстро адаптироваться к новым условиям, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Американские власти приняли решение наложить ограничения не на весь госдолг РФ, а только на новый, поскольку в противном случае санкции затронули инвесторов Вашингтона. В подобном сценарии среди вкладчиков уже царила бы паника, и они истерично начали бы продавать ценные бумаги, предоставляя возможность российским инвесторам купить их с приличной скидкой.

«Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем ее выполнить», — добавил Греф.

Ранее последствия от антироссийских санкций через призму политики оценил сенатор Алексей Пушков. По его словам, своими действиями президент США Джозеф Байден «перечеркнул» встречу с лидером РФ Владимиром Путиным.

россия греф санкции сша
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