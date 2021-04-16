Москвичам рассказали, куда прятаться в случае ЧС

Москва, 16 апреля. Весьма непримечательное здание на улице Удальцова является убежищем, предназначенным для укрытия москвичей в случае ЧС. По городу построены тысячи защитных сооружений.

Вход в здание обычный: ворота и припаркованные возле них автомобили. Пройдя чуть дальше, можно увидеть табличку с надписью «Вход в убежище» и массивные с затворами и различными обозначениями ворота, скрытые за первыми. Небольшой зал может вместить в себя 2,7 тысячи человек.

В случае ЧС в течение 12 часов объект готовится к приему граждан, которые пришли прятаться в укрытие. За это время стоянка полностью освобождается от авто и другой техники, помещения начинают проветривать, привозят воду и топливо. На одного человека в защитном сооружении приходится 0,5 кв метра.

«Одни нары рассчитаны на восемь человек. Шесть человек сидят внизу спинами друг к другу, а двое на верхнем ярусе отдыхают», — пояснила начальник производственного участка № 2 ГУП СППМ Лариса Степанова.

В убежище на Удальцова есть четыре главных помещения, которые называют «сердцем» и «легкими». Речь идет о помещениях с дизельной станцией и с вентиляционными установками, пишет «Вечерняя Москва».

Многие страны строят убежища для свои граждан на случай каких-либо происшествий. Например, у Швеции был план возвести в ближайшие годы 500 построек.