Пушков назвал речь Байдена о России «мутными обещаниями»

Москва, 16 апреля. США хотят «заговорить Россию мутными обещаниями», считает сенатор РФ Алексей Пушков. Так он прокомментировал речь американского лидера Джо Байдена об отношениях с Москвой.

Своим мнением парламентарий поделился в Twitter. Он предположил, что глава Соединенных Штатов намеревается проводить политику с позиции силы.

Байден заявил, что собирается ответственно подходить к отношениям с российской стороной, и что Вашингтон и Москва могут сотрудничать в вопросах о глобальных проблемах.

"Напомню: в 2009, будучи м США, Байден объяснил смысл "перезагрузки" с Москвой тем, чтобы подчинить Россию интересам США и даже "поставить ее на колени", — написал Пушков.

Однако у политика ничего не вышло и после этого начались конфликты с Ливией, Сирией, кампания против Сочи-2014, ситуация с Украиной и холодная война. На сегодняшний день хозяин Белого дома не изменился, считает сенатор.