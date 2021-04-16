ABC: Несколько человек ранены при стрельбе вблизи аэропорта Индианаполиса

Индианаполис, 16 апреля. Злоумышленник, чья личность пока не установлена, открыл стрельбу в одном из филиалов почтовой компании FedEx в США, сообщает телекомпания ABC.

Стрельба зафиксирована в Индианаполисе недалеко от местного аэропорта. Источник СМИ в правоохранительных органах подтвердил факт инцидента, добавив, что на место событий стражи правопорядка убыли примерно в 23:00 по местному времени. В результате могли пострадать несколько человек, уточнили журналисты.

Точное число раненых неизвестно. Другие подробности о происшествии пока не разглашаются.

Ранее жертвой стрельбы в городе Сиракьюс штата Нью-Йорк стал младенец. Еще двое детей получили огнестрельные ранения. Виновник был оперативно задержан. Расследование трагедии продолжается.