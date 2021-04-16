Жертвами дорожной аварии в ХМАО стали четыре человека

Ханты-Мансийск, 16 апреля. Лобовое столкновение двух автомобилей с последующим возгоранием в Ханты-Мансийском автономном округе унесло жизни четырех человек. Об этом сообщило региональное отделение МВД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Советский — Зеленоборск. По предварительным данным, столкнулись иномарки Hyundai Tucson и Hino Dutro.

На месте работает оперативная группа. Выясняется личность погибших и обстоятельства произошедшего.

Недавно в Тверской области произошла авария с участием Nissan Note. Автоледи не справилась с управлением транспортного средства и вылетела в кювет.