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Жертвами дорожной аварии в ХМАО стали четыре человека
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Происшествия

Жертвами дорожной аварии в ХМАО стали четыре человека

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 08:13
Лобовое столкновение двух автомобилей с последующим возгоранием в Ханты-Мансийском автономном округе унесло жизни четырех человек. Об этом сообщило региональное отделение МВД.

Ханты-Мансийск, 16 апреля. Лобовое столкновение двух автомобилей с последующим возгоранием в Ханты-Мансийском автономном округе унесло жизни четырех человек. Об этом сообщило региональное отделение МВД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Советский — Зеленоборск. По предварительным данным, столкнулись иномарки Hyundai Tucson и Hino Dutro.

На месте работает оперативная группа. Выясняется личность погибших и обстоятельства произошедшего.

Недавно в Тверской области произошла авария с участием Nissan Note. Автоледи не справилась с управлением транспортного средства и вылетела в кювет.

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