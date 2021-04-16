Роскосмос подключит ДМС для работников корпорации и их семей

Москва, 16 апреля. Программу добровольного медицинского страхования сделают доступной для космонавтов и их семей, заявил первый замгендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

По его словам, из средств корпорации будет выделяться 22 миллиона рублей в год. Овчинников отметил проблемность в получении медицинского обслуживания у семей космонавтов, поэтому они будут подключены к программе ДМС, которая существует в Роскосмосе.

«В этом отношении есть предложение о предоставлении им добровольного медицинского страхования и это решение принято», — сказал он в интервью ТААС.

Недавно президент России Владимир Путин предложил увеличить оклады космонавтов до 70 процентов. Зарплата тех, кто готовит себя для полета в межпланетное пространство, составит чуть меньше 300 тысяч рублей, передает «Царьград».