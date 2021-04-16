Новосибирские ученые создали беспохмельный алкоголь

Новосибирск, 16 апреля. Случайно изобрести беспохмельную водку на основе ягеля удалось ученым Николаю Баранову и Оксане Афанасьевой. Об этом сообщают местные СМИ.

Целью эксперимента ученых из Новосибирска являлось нахождение способа, который поможет улучшить состояние людей, страдающих диабетом. Для этого было изучено множество растений. Исследователи остановились на лишайнике ягель. Содержащиеся в нем вещества олигосахариды они добавили в алкоголь. В итоге оказалось, что горячительный напиток потерял часть вредных свойств и вероятность похмелья от употребления.

Градусы и вкус у продукта остаются также же, что поразило новосибирских исследователей. Однако предстоит еще множество испытаний нового открытия. Специалисты предупреждают, что злоупотребление алкоголем, не важно каким, все равно несет вред организму.

Недавно ученые из США и Дании разработали, «антипохмельную» диету, которая способна облегчить симптомы употребления спиртных напитков. Они проводили эксперименты на крысах.