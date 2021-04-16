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Первый завод по производству ударных дронов начали строить в России
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов
Армия

Первый завод по производству ударных дронов начали строить в России

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 07:59
Компания «Кронштадт» запустила строительство первого в России специализированного завода по производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Москва, 16 апреля. Компания «Кронштадт» запустила строительство первого в России специализированного завода по производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Строительство завода началось в Дубне. Его планируют возвести в кратчайшие сроки.

«Запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Инвестиции в проект составляют более 4 млрд рублей. Новый завод обеспечит постоянной работой полторы тысячи человек и будет направлять более 900 млн налоговых отчислений в бюджет каждый год.

На днях стало известно об успешно прошедших испытаниях российского беспилотника с гибридным двигателем. Тестирование беспилотника ZALA проходило в условиях суровых антарктических морозов.

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