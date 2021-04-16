Необычные имена для новорожденных стали чаще выбирать в Приморье

Владивосток, 16 апреля. Всего с начала года в роддомах Приморья появились на свет 4 342 малыша. Соответствующее заявление сделали в пресс-центре правительства края.

Чуть больше половины родившихся детей являются мальчиками — 52%. Самым популярным мужским именем стал Александр. Так назвали 102-х малышей. Далее идут Артем — 98, Михаил — 90, Матвей — 80 и Максим — 72. Девочек чаще называли София — 88, Алиса — 77, Мария — 67, Полина — 67 и Анна — 63.

Однако многие родители подобрали для детей необычные и редкие имена. В их число вошли Ариан, Арон, Булат, Данияр, Герман, Лаврентий, Леонид, Прохор, Ростислав, Тарас, Азалия, Анисья, Герда, Евдокия, Забава, Лидия, Милослава, Паулина, Тамара и Ярина.

Необычная малышка ранее появилась на свет в подмосковном роддоме. Вес ребенка составил всего 480 граммов. После рождения младенец провел в реанимации 39 дней.