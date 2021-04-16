Фотомодель Гончарова рассказала об актуальных трендах для выпускного

Москва, 16 апреля. Идеальное платье для выпускного 2021 года должно быть длинное и шелковое. Об этом рассказала российская фотомодель и суперфиналистка конкурса «Мисс Россия 2016» Алина Гончарова.

По ее словам, шелковые и сатиновые струящиеся платья в пол являются классикой последних лет. Гончарова на своем YouTube-канале подчеркнула, что стоит отказаться от откровенных нарядов и платьев мини. А в качестве прически подойдет обычная укладка, которая никогда не выйдет из моды.

Цветовая гамма может состоять из лилового, нежного желтого или изумрудно-зеленого цветов. Еще одним трендом в платьях является открытая спина и тонкие завязки, которые подчеркивают женственность. Кроме платьев модель рекомендует присмотреться к брючным костюмам.

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