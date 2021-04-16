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Перепутал фамилию Путина: Байден дважды оговорился во время выступления о РФ
Global Look Press  /  James Berglie
Политика

Перепутал фамилию Путина: Байден дважды оговорился во время выступления о РФ

Президент США Джо Байдена во время своей речи о России на пресс-конференции в Белом доме несколько раз оговорился в ключевых моментах, что не осталось незамеченным.

Вашингтон, 16 апреля. Президент США Джо Байдена во время своей речи о России на пресс-конференции в Белом доме несколько раз оговорился в ключевых моментах, что не осталось незамеченным.

Сначала глава американского государства перепутал слово «эскалация» с «вакцинацией». Однако тут же поправился и продолжил свое выступление.

Далее президент США допустил еще более непозволительную оплошность. На этот раз он не смог с первого раза выговорить фамилию российского лидера Владимира Путина. На языке Байдена получилось что-то вроде «президент Клутин».

Многие мировые лидеры оговаривались в ходе своих выступлений, однако нынешний глава американского государство делает это на регулярной основе. Дошло до того, что однажды он сам себя назвал «машиной для ляпов».

Однако проблемы Байдена не ограничиваются одним лишь речевым аппаратом. Недавно американский лидер попытался взойти на борт номер один по трапу, но сделать это с первой попытки не удалось: президент оступился и упал. Он продолжил подъем, и в конце «сложного пути», развернувшись, с невозмутимым видом отдал честь военнослужащим. Инцидент быстро разошелся по всем мировым СМИ и не остался незамеченным.

байден оговорка клутин речевой аппарат
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