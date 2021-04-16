Центральный Банк России лишил лицензии организацию «Нейва»

Москва, 16 апреля. Центробанк России (ЦБ) отозвал лицензию у финансовой организации «Нейва» 16 апреля, передает пресс-релиз на сайте регулятора в пятницу.

Центробанк принял данное решение по причине регулярного нарушения «Нейвой» федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность. Также организация пренебрегала нормативными актами Банка России.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 16 апреля 2021 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации банк «Нейва», — сообщил портал.

Недавно лицензия была также отозвана у Геобанка. По имеющимся данным, на момент закрытия организация «полностью утратила собственные средства».