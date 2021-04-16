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Губернатор Новосибирской области Травников привился вакциной «ЭпиВакКорона»
nso.ru  /  Правительство Новосибирской области
Общество

Губернатор Новосибирской области Травников привился вакциной «ЭпиВакКорона»

Обезопаситься от коронавируса решил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он заявил об отличном самочувствии после вакцинации.

Новосибирк, 16 апреля. Обезопаситься от коронавируса решил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он заявил об отличном самочувствии после вакцинации.

Травников выбрал для вакцинирования препарат «ЭпиВакКорона», который разработал местный государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом губернатор сообщил в эфире телеканала ОТС.

«Привился. Полчаса был под наблюдением врачей. Чувствую себя прекрасно», — рассказал он.

Прививка второй частью вакцины намечена на 13 мая. По словам Травникова, все его родственники тажке вакцинировались от коронавируса, но препаратом «Спутник V».

Недавно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл привился от COVID-19 двухкомпонентной вакциной российского производства. По его словам, он тоже чувствует себя хорошо.

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